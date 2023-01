Martinelli e Montanari portano Dante negli Stati Uniti

Prosegue il progetto Dante nei cinque continenti con cui Marco Martinelli ed Ermanna Montanari (nella foto) si prefiggono di portare il Poeta e la sua opera nel mondo "creando una comunità temporanea che possa condividere un’esperienza precisa, compiere un viaggio insieme, formando una polis che forse proprio nel teatro può ritrovare, oggi, una vocazione pubblica".

Dopo Buenos Aires, meta che ha inaugurato il progetto nell’autunno del 2022, lunedì scorso i due direttori artistici del Teatro delle Albe, Marco Martinelli e Ermanna Montanari, sono partiti per la tappa americana che prevede due appuntamenti: Philadelphia e New York.

A Philadelphia Martinelli e Montanari saranno ospiti dell’Università della Pennsylvaniadipartimento di Italianistica per una serie di lezioni e seminari su Dante e la poetica della compagnia, oltre che per un incontro pubblico presso Annenberg center. A Philadelphia verrà inoltre portato, sempre nel programma dell’Annenberg “Penn live arts”, il loro fedeli d’amore, polittico in sette quadri per Dante Alighieri, musica di Luigi Ceccarelli con Montanari (voce) per la quarta volta premio Ubu miglior attrice proprio per questo lavoro, Simone Marzocchi (tromba), testo di Martinelli.

Successivamente si sposteranno a New York dove, oltre allo spettacolo ‘Fedeli d’amore,’ porteranno incontri, proiezioni e un laboratorio a tema dantesco a La Mama Theatre, uno dei palchi più importanti per la sperimentazione e l’avanguardia nel teatro contemporaneo internazionale.