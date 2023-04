Martines espone i suoi ‘Riflessi’ Inaugurazione negli spazi del Pr2

Inaugurerà oggi, alle 18.30, negli spazi del PR2 in piazza Kennedy, la mostra di pittura e disegno ‘Riflessi’ dell’artista Tommaso Martines. L’esposizione sarà visibile tutti i giorni fino al 16 aprile dalle 16 alle 20.

“Riflessi” vuole essere un riassunto degli ultimi anni di lavoro del giovane artista, classe 1990, in cui le tecniche ad olio oppure a penna a biro su carta si compenetrano l’un l’altra per formare paesaggi lontani eppure famigliari, luoghi crepuscolari e intimi in un continuo viaggio onirico della mente e degli occhi di colui che guarda. Attraverso una ricerca della forma e della luce l’artista vuole evocare una dimensione emotiva e in continuo movimento cercando di creare un viaggio nella memoria. Che siano ritratti, paesaggi o nature morte, l’effetto vuole essere quello di un’immagine riflessa, come quando ci si specchia in uno stagno o ci si osserva in uno specchio tutto interiore e rarefatto, perso in una possibilità di sfumature infinite.

Tommaso Martines, nato a Forlì, da sempre appassionato di arte, comincia dapprima come fumettista per poi allargare i confini con uno sguardo alla pittura e all’illustrazione. Laureatosi presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna nel triennio di “Fumetto e illustrazione” attualmente vive a Russi e frequenta l’Accademia di Ravenna al biennio di mosaico dividendosi in svariati lavori.