Martini sas, 57 anni di verniciature

Dal 1966, Martini sas di Lugo offre con impegno e dedizione i servizi di verniciatura a liquido, a polvere, sabbiatura materiali ferrosi, trattamento su acciaio inox e alluminio come il decapaggio, la micropallinatura, la passivazione, la satinatura e la lucidatura a specchio. Sempre attenta alle esigenze dei clienti e alla qualità delle lavorazioni, è in grado con estrema elasticità di accogliere le richieste di numerose attività dai più disparati settori merceologici, garantendo consegne in tempi brevi con lo scopo di unire artigianalità e industrializzazione: "Il nostro stabilimento di 2.800 metri quadrati coperti – ha spiegato il titolare Andrea Martini – offre la possibilità di fornire i nostri sevizi a carpenterie di piccole, medie e grosse dimensioni. I nostri obiettivi sono la qualità e i tempi certi di consegna, non dimenticando il concetto della regola d’arte".

Attiva nel campo della verniciatura a polvere e del trattamento dei metalli, Martini trattamenti superficiali ha sede a Lugo, in via Majorana, e opera in tutta la provincia di Ravenna, dove mette a disposizione impianti specifici e operatori specializzati. Grazie a una vasta area produttiva, è dotata di tutte le attrezzature e le competenze necessarie per offrirvi una gamma di lavorazioni specifiche nel rispetto dei massimi standard qualitativi. Dalla verniciatura a polvere alla sabbiatura, Martini trattamenti superficiali esegue lavorazioni specifiche su acciaio inox e ferro, realizzate tutte sempre in tempi rapidi e con grande perizia.

L’azienda lughese, che impiega 15 addetti, è dotata di 2 impianti di verniciatura a grigliato, una cabina per la verniciatura a polvere, un forno statico per la cottura a polvere termoindurente, un forno essiccatore per la cottura di vernici a liquido fino a 80 gradi, tre carrelli elevatori elettrici da 40, 25 e 20 quintali, un carroponte da 10 quintali e una gru a bandiera da 2,5 quintali. Gli otto impianti di sabbiatura e idrosabbiatura si trovano nella seconda unità produttiva, a poca distanza dalla sede principale. Negli anni l’azienda ha maturato una intensa e molteplice esperienza nella finitura di corpi metallici delle più svariate tipologie e complessità.

Le attività sono supportate da una serie molto varia di attrezzature che permettono la finitura di oggetti tra loro molto diversi per dimensione e peso (da pochi etti a diversi quintali), per lunghezza di ciclo (da una a molteplici fasi di lavorazione), per materiali (leghe di alluminio, bronzo, ottone, ferro, ghisa) e per tipologia (fusioni, carpenteria, lamiere, rulli, carter).

La sabbiatura è un procedimento meccanico con il quale si erode la parte più superficiale di un materiale, tramite l’abrasione dovuta a un getto di sabbia e aria. Come sabbiatura industriale, Martini è in grado di eseguire le seguenti tecniche: sabbiatura con pallino in ghisa manuale a spingarda, sabbiatura con pallino di ghisa automatica e sabbiatura con pallino in acciaio inox automatica. Il reparto produzione si suddivide in 800 metri quadrati di aree coperte per la verniciatura e in 1.800 metri quadrati di aree coperte per lo stoccaggio, la preparazione e il deposito dei prodotti finiti. Ci sono poi 2.000 metri quadrati di aree scoperte per il lavaggio, lo stoccaggio e la zona carico. Restano quindi 200 metri quadrati per la zona uffici e archivio e 300 metri quadrati di aree verdi e parcheggio.