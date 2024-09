Marzeno, il progetto c’è già. Il sindaco Isola: "Ma servono fondi"

Il nucleo della polemica furibonda fra il governo e gli amministratori locali circa le presunte risorse non spese ruota intorno a due parole chiave – i "finanziamenti", cioè i fondi messi a disposizione dallo Stato centrale, e la "rendicontazione", vale a dire il sunto finale che Regioni e Comuni redigono al termine dei lavori pubblici eseguiti – e sull’ingenua convinzione che i cittadini non conoscano la differenza fra i due concetti, non capiscano che per sistemare una frana lunga mezzo chilometro occorrono un bando, l’affidamento degli interventi, e infine il lavoro di braccia, gru e ruspe.

La sindaca di Russi Valentina Palli è furente: "Siamo qui a sottrarre tempo al nostro lavoro per replicare alle dichiarazioni mendaci del ministro alla Protezione civile. Abbiamo convocato questa conferenza stampa non appena l’emergenza ce lo ha consentito, mentre Musumeci ha avuto l’idea di tenerne una proprio quando eravamo nel picco dell’allerta rossa". Palli, avvocata, snocciola cifre a ripetizione: "la Provincia ha speso dallo scorso maggio 32 milioni, di cui 3,9 per le somme urgenze legate alle strade. A novembre sono arrivati dal commissario 30 milioni di euro per le frane, di cui 22 milioni già aggiudicati: parliamo di interventi che richiedono anche un biennio per essere eseguiti". I dolori cominciano quando si entra nel merito delle risorse ancora non arrivate, come quelle per casse d’espansione e aree allagabili, quelle che nel frattempo il Marzeno si è preso da solo: "Il piano speciale continua a essere una bozza, che neppure ci è stata mostrata". Mancano ancora le cartografie per ogni singolo fiume. "Abbiamo il progetto per l’acquisto pubblico di aree agricole per creare una zona di contenimento del Marzeno – spiega il sindaco Massimo Isola – protetta da sbarramenti, e un primo sì del proprietario. Ma servono le risorse. Figliuolo ha trascorso in tutto 5 ore qui. Abbiamo bisogno di un commissario presente".

Mentre il Borgo senza quell’opera fatidica è tuttora condannato, diversa è la questione in via Lapi e via Ponte Romano, allagate nonostante gli argini del Lamone abbiano retto. "Siamo molto delusi dal lavoro fatto da Hera in quei sistemi fognari. Ci sono state addirittura idrovore rimaste senza carburante: non doveva andare così".

Il sindaco entra poi nel dettaglio delle ordinanze contestate: "La 13, di ottobre, era riservata alle opere a immediata cantierizzazione, lo spazio per i progetti complessi non c’era. Ci fu allora proposta una nuova ordinanza, la 13bis, ancora non emessa". E’ quella che contiene i tre milioni di interventi per la messa in sicurezza del Borgo. "La montagna pure ha avuto briciole, mentre servono 90 milioni".

La terza alluvione ha aperto una breccia impensabile fino a una settimana fa. "Guardo gli amici che vivono in Borgo e sento il dovere di riconoscere che seimila euro di rimborsi per i beni mobili sono insufficienti – commenta il consigliere comunale di Area Liberale Gabriele Padovani –. Bisogna spingersi almeno fino a 15mila".

Hanno un peso specifico ancora maggiore le parole del consigliere regionale leghista Andrea Liverani: "La quota giusta per i rimborsi agli alluvionati è il 100% dei danni subìti, come promesso". Parole che mettono non poco in difficoltà il partito della premier Meloni: ormai però la volata è lanciata e anche il consigliere di Fratelli d’Italia Stefano Bertozzi è obbligato a mettersi a ruota. "Il fondo per il rimborso dei beni mobili potrebbe non esaurirsi immediatamente – ipotizza –. Si può immaginare di ridistribuire tra gli alluvionati le risorse che non verranno spese immediatamente, consentendo ai più danneggiati di ricevere magari 8mila, 10mila o 12mila euro".

Filippo Donati