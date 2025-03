Marzo delle donne. Le iniziative

Dopo i numerosi eventi organizzati a Bagnacavallo e Villanova per l’8 marzo, continuano le iniziative del Marzo delle donne coordinate dall’assessorato alle Pari Opportunità di Bagnacavallo. Domani alle 20.30, nella saletta didattica delle Cappuccine, ci sarà la presentazione del libro ’Ninne Nanne Perfide’ di Loretta Merenda (ed. Pendragon – con un commento di Dacia Maraini) e letture di Giusi Maestri. A cura di BiArt Gallery in collaborazione con la Biblioteca comunale. Il 13 e 27 marzo, dalle 20.30, presso la Ca’ di Pré a Villa Prati, si terranno i laboratori di primavera dal titolo “Villa Pratica”. Il 13 marzo il laboratorio sarà dedicato alla realizzazione di fiori in carta crespa. Per informazioni e iscrizioni: 331 2225830.