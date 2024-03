Maschere, danze e giochi per tutti. Pomeriggio ‘Alla corte di Re Carnevallo’ Il Carnevale di Bagnacavallo 2024, 'Alla corte di Re Carnevallo', si svolgerà oggi nel centro storico con sfilata, danze, esibizioni e attività per tutta la famiglia. Organizzato dalla Pro loco in collaborazione con il Comune e associazioni locali. Contatti per informazioni: Pro loco Bagnacavallo.