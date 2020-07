Ravenna, 28 luglio 2020 – Un autista di Start Romagna è stato aggredito oggi a bordo di un bus della linea 70 per Fornace Zarattini da uno straniero che rifiutava di indossare la mascherina. Nel tardo pomeriggio un è salito a bordo individuo di colore che si metteva e si toglieva la mascherina, forse perché gli dava fastidio per il caldo; l’autista gli ha allora intimato di indossarla altrimenti lo avrebbe fatto scendere.

Sono seguite schermaglie tra i due e il diverbio più acceso è avvenuto davanti alla fermata di via Faentina. A quel punto il passeggero ha colpito l’autista ed è intervenuto un secondo passeggero per difenderlo. Lo straniero è poi scappato e le ricerche sono in corso.

Sul posto l’ambulanza 118, carabinieri della Stazione principale di Ravenna e un secondo autista per fare ripartire il mezzo, dopo uno stop di circa mezz’ora. L’autista è un 50enne, portato in pronto soccorso per essere medicato, non è grave.