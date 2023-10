Masiera, al via i lavori per il ponte sul fiume Senio La Provincia di Ravenna ha avviato il cantiere di adeguamento del ponte Masiera sul fiume Senio tra Fusignano e Bagnacavallo, con l'obiettivo di mettere in sicurezza l'infrastruttura e migliorare il collegamento ciclopedonale. I lavori termineranno entro l'estate del 2021.