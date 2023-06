Masotti e gli scatti ai grandi del jazz "Ecco i suoi ritratti ‘con tavolino’"

Appena arrivati c’è il tavolino, ma non quello originale che si trova pochi metri più avanti, e con il quale si sono fatti fotografare tutti i più grandi della musica jazz e non solo. È una versione più grande, più alta, una riproduzione perfetta utilizzata per uno spettacolo ideato da Roberto Masotti nel 2000 a Roccella Ionica. Così inizia ‘You Tourned the Tables on Me’, la mostra che Ravenna Festival dedica al fotografo della musica, al ravennate Roberto Masotti, scomparso l’anno scorso.

Curata da Silvia Lelli, sua compagna di vita e di lavoro, la mostra, al Museo nazionale, propone centoquindici ritratti di musicisti contemporanei ‘con tavolino’. Tra il ’74 e l’81, un vecchio e malconcio oggetto di arredo, acquistato in un campo rom alla periferia di Milano, diventa co-protagonista di un percorso fotografico che solo uno spirito visionario, tenace e ironico come quello di Masotti poteva concepire con la complicità dei suoi soggetti, da Juan Hidalgo a Philip Glass, da Luciano Berio a John Cage, da Michael Nyman a Steve Lacy, Demetrio Stratos, Brian Eno. Ieri all’inaugurazione Silvia Lelli, dopo un’introduzione di Letizia Lodi, direttrice del Museo e di Franco Masotti, tra i direttori artistici di Ravenna Festival e fratello del fotografo, ha ricordato la nascita di quel progetto divenuto poi un libro.

"Eravamo arrivati a Milano da un mese – ha raccontato – quando comprammo quel tavolino. La prima immagine fu quella di Juan Hidalgo del gruppo Fluxus, ce lo aveva chiesto Gianni Sassi della Cramps Records. In quell’occasione Roberto mise sul tavolino un pianoforte giocattolo e un cavolfiore. Da lì iniziò la serie, ma dopo quell’immagine Roberto lasciò che fossero gli artisti a scegliere come essere fotografati". La mostra originariamente era prevista alle Pescherie della Rocca di Lugo, ma è stata riprogrammata al Museo Nazionale di Ravenna a seguito dell’alluvione. "È stata riallestita – ha concluso Silvia Lelli – in neanche dieci giorni,e per questo sono grata. Ma vorrei ringraziare in maniera speciale anche il pubblico. Perché si possono inaugurare mostre in tutto il mondo, ma nella propria città tutto ha un sapore diverso, unico. Vedere tra il pubblico volti noti, vecchi amici , compagni di classe con i quali bastano due parole perché tutto torni come un tempo, mi ha riempito di emozioni". Il tavolino è diventato il comune denominatore di una serie di ritratti il cui titolo riprendeva – con la variazione da turned a tourned – il titolo di una vecchia canzone di Broadway che Billie Holiday amava interpretare. Roberto Masotti e Silvia Lelli se lo sono portato quasi ovunque, solo in aereo non ha viaggiato, e infatti i musicisti fotografati oltreoceano sono immortalati con un’immagine del tavolino. La mostra rimarrà aperta fino al 30 settembre. Info. 0544.213902.

Annamaria Corrado