Massa, conferenza dei capigruppo sulla sicurezza

In merito al grave episodio di violenza avvenuto sabato scorso nel centro di Massa Lombarda, il sindaco Stefano Sangiorgi esprime la piena solidarietà dell’amministrazione comunale alla donna aggredita e a sua figlia.

"Un’aggressione è sempre un fatto grave, ma lo è ancora di più quando colpisce una donna, davanti a una minore – scrive il primo cittadino – , per motivazioni che rimandano a un rifiuto del rispetto reciproco e dei principi fondamentali della nostra convivenza. Esprimiamo vicinanza e pieno sostegno alla vittima e alla sua famiglia. Massa Lombarda è una comunità fondata sul rispetto delle persone, delle regole e della libertà individuale".

L’amministrazione comunale ribadisce inoltre "l’impegno a garantire la sicurezza urbana e la coesione sociale, promuovendo un confronto costante con le autorità competenti e le realtà del territorio". "Non c’è spazio – scrivono – per chi pensa di imporre con la violenza comportamenti o credenze. La nostra risposta sarà ferma e condivisa, nel solco dei valori repubblicani e della legalità".

Il sindaco ha inoltre annunciato che nei prossimi giorni convocherà una conferenza dei capigruppo per condividere "quello che, da ormai undici mesi, è un percorso condiviso sul tema sicurezza, ma che non è assolutamente disponibile e non presterà il fianco a strumentalizzazioni o chi è in cerca di acchiappa like".