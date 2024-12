Massa contro l’abbandono dei rifiuti

A Massa Lombarda nuove misure per contrastare l’abbandono dei rifiuti. In particolare sono state adottate nuove misure operative, il potenziamento della sorveglianza, l’ottimizzazione dei cestini pubblici e un ruolo sempre più essenziale dei volontari. Grazie alla collaborazione con il gestore del servizio, l’amministrazione comunale ha introdotto un passaggio aggiuntivo per il recupero degli abbandoni e la pulizia delle isole ecologiche, che si svolgerà il sabato pomeriggio. In precedenza, con interventi concentrati solamente il martedì e il giovedì, i rifiuti abbandonati il giovedì sera

restavano sul suolo pubblico fino al martedì successivo, con ben 5 giorni di attesa. Previsto anche il potenziamento della sorveglianza: continueranno le attività di controllo e prevenzione in stretta collaborazione con la Polizia locale e si sta lavorando ad una convenzione con le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), per intensificare la prevenzione e la vigilanza sul territorio.

Inoltre, fanno sapere dal Comune, sarà potenziato il sistema di videosorveglianza: "il numero delle videocamere a servizio esclusivo dei reati ambientali sarà raddoppiato e queste saranno dotate di intelligenza artificiale per monitorare più efficacemente le aree critiche. Alcuni cestini gettacarte verranno eliminati o spostati, perché in alcune zone vengono utilizzati in modo improprio per lo smaltimento di rifiuti domestici, un comportamento che crea disservizi per la cittadinanza oltre ad essere un segnale di inciviltà".

Prosegue, inoltre, il "fondamentale impegno del Gruppo di volontari ambientali, che in sintonia con Comune e ad Hera si occupa di pulire le aree colpite dall’inciviltà. Questo spirito di collaborazione – continua la nota – è essenziale per mantenere Massa Lombarda un luogo vivibile e accogliente. Per migliorare ulteriormente la qualità della vita nella nostra città, è necessaria la collaborazione di tutti. Il Comune di Massa Lombarda invita ogni cittadino a segnalare eventuali reati ambientali e a utilizzare ’Il Rifiutologo’, uno strumento efficace per comunicare in tempo reale gli episodi di abbandono dei rifiuti".

L’assessore all’Ambiente Menghetti: "Invito tutti i cittadini a fare la propria parte, utilizzando l’app ’Il Rifiutologo’ per segnalare tempestivamente qualsiasi abbandono di rifiuti e contribuire a rendere Massa Lombarda una città sempre più pulita e accogliente".