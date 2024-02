Massa, controlli stabilità per oltre 4100 alberi

Il Comune di Massa Lombarda ha appena completato un’importante opera di censimento, rilievo e verifica di stabilità delle oltre 4100 alberature presenti sul territorio comunale.

"Tale impegno – osserva il sindaco Daniele Bassi – ce lo impone un cambiamento climatico che condiziona il nostro impatto con ciò che ha rilievo ambientale. È quindi necessaria una programmazione precisa che possa privilegiare la messa in sicurezza, per quanto possa essere possibile, delle persone e del territorio".

Grazie alla competenza dell’Area Tecnica, nel caso specifico il perito agrario Alberto Pennisi, l’amministrazione comunale ha provveduto a definire un progetto di censimento e redazione del ‘Piano del Rischio’ per la manutenzione del patrimonio arboreo.

Si è trattato di un vero e proprio investimento per la gestione degli verde pubblico, che ha prodotto finora la verifica di stabilità visiva degli alberi da stimarsi in oltre 1700 ore di lavoro negli ultimi due anni da parte dei tecnici e manutentori del Comune massese.

L’amministrazione ha proceduto all’acquisto di strumentazione Gps per il rilievo e la compilazione di tutti i dati riferiti alle alberature (è stato pure svolto il ‘rilievo di precisione’ di tutte le aree verdi comunali).

Inoltre, è stata acquistata la strumentazione diagnostica per effettuare gli approfondimenti strumentali di primo tipo (tra cui resistografo per la verifica della densità del legno) ed è stata affidata per il prossimo quadriennio, ad una ditta specializzata nella gestione di alberature pubbliche, la redazione del ‘Piano del Rischio’.

Complessivamente sono stati investiti 23mila euro.

"Quest’importante impegno – sottolinea il primo cittadino di Massa - deve alzare l’attenzione, la presa di coscienza e la sensibilizzazione da parte di tutti in merito alle fragilità presenti".

"Fragilità – continua – che, per ricevere risposte adeguate, devono essere prima di tutto conosciute". Negli ultimi due anni il Comune di Massa Lombarda ha messo in sicurezza, tramite abbattimenti, riduzione di chioma e consolidamento, alcune centinaia di alberature sparse sul proprio territorio, 135 delle quali abbattute e altrettante invece messe a dimora.

"In questo modo – conclude Daniele Bassi – siamo riusciti a trovare il migliore equilibrio possibile tra le risorse economiche a disposizione e la qualità espressa dai nostri collaboratori tecnici per individuare correttamente e tempestivamente il reale fabbisogno nelle aree verdi delle nostre strutture, i parchi pubblici e i viali di Massa Lombarda".

Luigi Scardovi