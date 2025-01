Massa: due nuovi sensori per la prevenzione del rischio idrogeologico

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di Massa Lombarda per la sicurezza del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico. Nei mesi scorsi è stato installato un nuovo sensore meteorologico presso il campo sportivo di Fruges, al quale si aggiunge un sensore di livello idrometrico sullo scolo Treppiede montato lo scorso venerdì 24 gennaio.

Questi nuovi strumenti, si legge nella nota "uniti a quelli già presenti sul territorio, consentiranno un monitoraggio ancora più preciso e capillare delle condizioni meteo-idrometriche, offrendo dati fondamentali per la prevenzione e la gestione delle emergenze".

"Esprimo grande soddisfazione per l’installazione di questi nuovi sensori – dichiara il sindaco di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi – che rappresentano un ulteriore passo avanti nella direzione della sicurezza e della prevenzione.

"Proprio in questi giorni, inoltre, stiamo per formalizzare l’incarico ad un esperto idraulico che, insieme al gestore del sistema fognario del paese e al Consorzio di Bonifica, avrà il compito di progettare gli interventi relativi al primo stralcio delle vasche di laminazione presso la zona sud/ovest di Massa Lombarda".

Le vasche di laminazione, come altri interventi strategici per la sicurezza del territorio, saranno presentate e condivise con la cittadinanza attraverso incontri pubblici e in streaming sulle piattaforme social.

"L’obiettivo – continua la nota – è quello di garantire la massima trasparenza e partecipazione, coinvolgendo attivamente la comunità nella gestione del rischio idrogeologico".