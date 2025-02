Massa Lombarda,. Anna Martelli ha compiuto 101 anni

Superare il secolo di vita ed essere ancora in forma e autonomi: un’impresa in cui è riuscita Anna Martelli, a Massa Lombarda.

Ieri infatti la donna ha festeggiato un compleanno non da poco: 101 anni. E lo ha celebrato nella sua abitazione di Fruges in compagnia delle due figlie, dei nipoti, degli amici e del sindaco Stefano Sangiorgi, che per l’occasione l’ha omaggiata di una pergamena.

Nata a Castel San Pietro Terme nel 1924, Anna Martelli si è trasferita a Massa Lombarda nel 1949 e vive da sola dal

1988, anno in cui è purtroppo venuto a mancare il marito Davide.

Ha sempre lavorato nei magazzini ortofrutticoli

della zona. La donna ama la lettura ed è completamente autonoma.