Incidente a Massa Lombarda, ciclista invade la corsia opposta e muore investito da un’auto

Massa Lombarda (Ravenna), 10 aprile 2023 - Incidente mortale questa mattina intorno alle 10.15 in viale della Resistenza, laterale della San Vitale vicinissima al centro di Massa Lombarda. Per cause al vaglio della Polizia locale della Bassa Romagna, un ciclista amatoriale 73enne di Castel San Pietro, che viaggiava dal centro di Massa Lombarda verso Imola insieme al suo gruppo sportivo, ha perso il controllo della bici e ha invaso la corsia opposta. Qui stava arrivando una Mercedese condotta da una ragazza che non è riuscita a evitare l’impatto.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 con ambulanza ed elicottero, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per i rilievi e i carabinieri. Dopo un disperato tentativo di salvare il 73enne, il medico del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Ieri a Pasqua un incidente ha visto finire sei ragazze in ospedale, quattro sono bolognesi.