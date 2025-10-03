Massa Lombarda, domenica il debutto in Toscana

La nuova avventura del Circolo Tennis Massa Lombarda in serie A1 inizierà domenica e sarà il terzo anno consecutivo della società nel massimo campionato italiano, nono complessivo dopo le sei consecutive vissute fra 2016 e 2021.

La squadra romagnola è stata inserita per sorteggio nel girone 3, insieme a Tennis Club Sinalunga, Tennis Club Rungg Sudtirol ed Eur Sporting Club Roma. Proprio sui campi toscani ci sarà l’esordio dalle ore 10 di domenica, mentre nelle successive due giornate di andata il Ct Massa Lombarda ospiterà all’Oremplast Tennis Arena domenica 12 ottobre il Tc Rungg e domenica 19 i romani dell’Eur Sporting Club.

Il TC Massa Lombarda, capitanato da Michele Montalbini, potrà contare su due giocatori cresciuti nel vivaio Matteo Gigante (n. 138 del ranking mondiale) e il riccionese Marcello Serafini, a cui si aggiungono Luciano Emanuel Ambrogi (2.1), Andrea De Marchi (2.2), l’esperto Luca Vanni (2.3) e Fabio De Michele (2.3), oltre a una nutrita pattuglia di stranieri (può esserne schierato uno per giornata): lo slovacco Josef Kovalik, lo spagnolo Oriol Roca Batalla, il croato Matej Dodig, lo slovacco Lukas Pokorny e il rumeno Radu Mihai Papoe.

Nell’organico ci sono anche Giulio Zeppieri (n.163 Atp), Francesco Forti, Lorenzo Rottoli (classe 2002), Pietro Ricci (17 anni) e Matteo Ceppi (under 16), oltre agli altri giocatori confermati come Stefano Galvani, i fratelli Umberto Maria e Filippo Giovannini e soprattutto lo sloveno Blaz Kavcic. Tre sono invece le new entry: Jacopo Vasamì, non ancora 18enne, trionfatore al Trofeo Bonfiglio – Internazionali d’Italia under 18, il 20enne marchigiano Peter Buldorini e lo slovacco Martin Klizan (36 anni, ex top 30 Atp). E poi i ritorni del quasi 21enne forlivese Jacopo Bilardo e di Alessio De Bernardis (classe 2000).