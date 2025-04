Massa Lombarda, Francesca Tandoi a tutto swing

Terzo e ultimo passaggio a Massa Lombarda del festival itinerante Crossroads. Protagonista, alle 21 di stasera alla Sala del Carmine, sarà la giovane pianista e cantante Francesca Tandoi, in trio con Stefano Senni al contrabbasso e Giovanni Campanella alla batteria.

La pianista si è trasferita in Olanda nel 2009 per completare il suo percorso di studi, ottenendo un diploma al conservatorio de L’Aia e un master a quello di Rotterdam. Ed è in Olanda che prende il via la sua carriera professionale per poi estendersi agli altri paesi nord europei. Dopo la lunga parentesi olandese, la Tandoi è tornata in Italia, ambientandosi immediatamente nella scena jazz nazionale e sviluppando al contempo una superlativa carriera internazionale. Sta infatti emergendo come una delle più significative pianiste-cantanti, a proprio agio sia nel vigoroso linguaggio bop che in contesti di jazz swingante (come evidenziano le collaborazioni con Scott Hamilton, Philip Harper, Joe Cohn, Anthony Pinciotti, Jason Brown, Darryl Hall, Florin Nicolescu)

Il trio è la formazione con la quale esprime al meglio quell’esplosione di swing che ne caratterizza lo stile, contemporaneamente raffinato e vigoroso. Con questo format nel 2024 ha pubblicato ’Bop web’, il suo settimo album in trio (con Sander Smeets e Matheus Nicolaiewsky).

Biglietti: prezzo intero euro 15; ridotto 13. Biglietteria serale dalle 19.30: 338-2273423.