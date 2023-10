Massa Lombarda, inaugurata la nuova piazza Umberto Ricci

In centinaia, nella serata di martedì, hanno partecipato all’inaugurazione della rinnovata piazza Umberto Ricci a Massa Lombarda, circondando il Monumento ai Caduti che ne occupa la parte centrale. La cerimonia, alla quale ha partecipato anche il presidente della Regione Stefano Bonaccini a fianco del sindaco Daniele Bassi, si è svolta a seguito della celebrazione del 79esimo anniversario dell’eccidio alle case Baffè e Foletti, uno tra gli episodi più sanguinosi della Seconda guerra mondiale avvenuti in provincia, nel quale trovarono la morte ben 22 persone. Il monumento, definito dal presidente Anpi di Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno Mauro Remondini "il nostro simbolo", ha accolto il corteo giunto dalla sala del Carmine dove si è svolta la commemorazione.

La deposizione delle corone e di tanti vasetti illuminati, collocati sui gradini del monumento dagli alunni della scuola primaria a ricordo delle vittime dell’eccidio, è avvenuta nel nuovo contesto della piazza, messa a nuovo grazie all’intervento di riqualificazione che ha richiesto un investimento complessivo di 303mila euro finanziati al 70% dalla Regione. Diretti dall’architetto Caterina Michelini, i lavori che al momento sono entrati nella fase conclusiva hanno permesso di ridisegnare gli spazi interni della piazza con l’obiettivo di trasformarla nel ’giardino del centro storico’, con spazi dedicati al passeggio, alla sosta in mezzo al verde e all’organizzazione di eventi.

Il cantiere, diviso in più fasi per ridurne l’impatto sui residenti, sulle attività economiche e sui loro clienti, è stato oggetto di una convenzione siglata a suo tempo tra amministrazione comunale e associazioni di categoria di commercianti e artigiani, e ha ricevuto il parere positivo da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. Sempre per ridurre l’impatto dell’intervento e non interferire con le esigenze delle attività commerciali, i posti disponibili per il parcheggio e carico- scarico merci, al termine definitivo dei lavori, resteranno invariati. A cambiare sarà la loro disposizione, resa più funzionale.

La riqualificazione della piazza non è l’unico intervento al quale la Regione ha deciso di destinare risorse. Altri 40mila euro, su un totale di 60mila, saranno spesi dalla Regione per realizzare la pista ciclabile che collegherà il centro storico di Massa Lombarda alla nuova zona commerciale denominata ’Il Mulino’. Tra gli interventi finanziati anche quelli sul verde pubblico con la piantumazione di nuove alberature, l’arredo urbano e l’illuminazione pubblica. A concludere la serata dedicata alla commemorazione delle famiglie Baffè e Foletti unitamente all’inaugurazione della piazza, si sono esibiti Vittorio Bonetti e Gianni Parmiani con riflessioni attraverso musica e parole. Fino al 29 ottobre inoltre sarà possibile visitare la mostra documentaria dal titolo ’8 settembre 1943-13 aprile 1945’ organizzata alla Chiesa del Carmine.

Monia Savioli