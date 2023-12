Massa Lombarda: pauroso incidente all'incrocio

Massa Lombarda (Ravenna), 7 dicembre 2023. E’ di due feriti, uno dei quali trasportato in elicottero all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, il bilancio di un pauroso scontro tra due auto verificatosi oggi poco dopo le 11 alle porte di Massa Lombarda, all’intersezione tra via Trebeghino e via Argine San Paolo.

Per cause al vaglio del nucleo ‘Infortunistica’ della polizia locale della Bassa Romagna, sono venute a collisione una Fiat Punto condotta da un 69enne e una Citroen C3 al cui volante c’era un 53enne. Sul posto due ambulanze, l’elicottero di Bologna Soccorso’, i vigili del Fuoco e, per i rilievi e la viabilità, la polizia Locale. Ad essere trasportato al nosocomio cesenate è stato il 69enne, mentre l’altro automobilista è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Lugo. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi di legge e la successiva rimozione dei due mezzi coinvolti, un tratto delle suddette vie è stato temporaneamente chiuso al traffico.