Massa Lombarda: inizio delle scuole, vietato fumare nelle aree di pertinenza

Lunedì mattina prenderà avvio l’anno scolastico 2024-2025 negli istituti scolastici di Massa Lombarda. Il sindaco Stefano Sangiorgi, oltre a "formulare i suoi più sentiti auguri a studenti, insegnanti e personale annuncia che "nel fine settimana, sarà

installata una nuova segnaletica nei pressi degli istituti scolastici cittadini. Questa segnaletica avrà il compito di indicare il divieto di fumo nelle aree di pertinenza delle scuole, con l’obiettivo di garantire un ambiente sano e sicuro per tutti.

Spiega il primo cittadino: "Confido nel buonsenso dei cittadini nel non fumare anche nei pressi dei plessi scolastici. È fondamentale che tutti, in particolare gli adulti, diano il buon esempio alle future generazioni, promuovendo stili di vita sani e rispettosi dell’ambiente scolastico. Questa iniziativa è parte dell’impegno della nostra amministrazione per migliorare le condizioni di vita e l’ambiente scolastico per gli studenti e le loro famiglie. Il rispetto delle disposizioni contribuirà a garantire che gli

spazi dedicati all’istruzione rimangano luoghi salubri e accoglienti".