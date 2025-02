Massa Lombarda non si ferma più. Il club è quarto in regione

Il Circolo Tennis Massa Lombarda conquista un altro prestigioso risultato. Il club ravennate occupa infatti il venticinquesimo posto nella classifica nazionale del Grand Prix Scuole 2024, con 3600 punti, graduatoria stilata in base alle competenze degli insegnanti e alla bontà delle strutture. Il Circolo Tennis Massa Lombarda diventa la quarta realtà dell’Emilia Romagna dietro Galimberti Tennis Team (Club School, 4125 punti), Club La Meridiana Modena (Top School, 3875) e Sporting Club Sassuolo (Top School, 3675). A ciò si aggiunge la settima posizione nella classifica Standard School (nessun altro sodalizio emiliano-romagnolo ha fatto meglio), guidata dal Ct Grosseto con 5350 punti.

"Siamo molto soddisfatti di questo piazzamento. Ci aspettavamo di migliorare rispetto al 2023 ma non in maniera così significativa – sottolinea Giorgio Errani, presidente del Circolo Tennis Massa Lombarda –. Non sarà semplide riuscire a confermare questo risultato, anche se una sfida stimolante è quella di provare a migliorarlo; vorremmo aggiungere un tecnico in più per continuare nel nostro progetto di crescita. Intanto per questo significativo progresso devo congratularmi a nome dell’intero consiglio direttivo con il maestro Michele Montalbini, responsabile tecnico della scuola tennis, e i tecnici che lo affiancano nei vari ruoli, ovvero Danilo Scaltriti, Raffaele Bernardini, Chiara Grementieri e Francesco Carlini".