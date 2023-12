Massa Lombarda, nuovi loculi al cimitero

Nuovi loculi al cimitero e manutenzione del patrimonio pubblico, con lavori per rendere più decoroso e sicuro il patrimonio di verde pubblico con la piantumazione e la cura di alberi e piante. Sono gli interventi inseriti dal Comune di Massa Lombarda nel bilancio di previzione 2024 e nel piano triennale degli investimento 2024-2026, approvati entrambi nel Consiglio comunale di mercoledì.

Si tratta di un bilancio pari a 8 milioni e 828 mila euro in parte corrente, di 5 milioni e 83mila euro in conto capitale di cui solo nel 2024 di 2milioni e 213 mila euro. Per i nuovi loculi al cimitero è stato stipulato un mutuo di oltre 310mila euro, mentre per il verde già in queste settimane sono stati spesi 37mila euro.

Nonostante grandi difficoltà come Covid, caro energia (630 mila euro spesi nel 2022) e la recente alluvione, il Comune di Massa Lombarda è riuscito ad organizzare nel 2023, in collaborazione con le varie associazioni di volontariato, ben 275 eventi. Con un contributo per abitante pari al 10,3% della popolazione dell’Unione dei Comuni della

Bassa Romagna, Massa Lombarda si distingue per il 13,8% di investimenti nei servizi sociali ed educativi a sostegno delle famiglie, superando la percentuale di popolazione rappresentata.

"Questo evidenzia l’impegno di lunga data – scrive il Comune – nell’ampliare l’accesso a spazi educativi di qualità, inclusi servizi per l’infanzia, come la sezione lattanti dell’asilo che ospita 15 bambini, anche per chi ha meno risorse economiche. Il debito pro capite nel 2023 è di 204 euro e, secondo le previsioni, al termine del Documento Unico di Programmazione triennale sarà di 140 euro, diventando quindi il più basso di tutta la provincia".