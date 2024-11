Massa Lombarda, piantata una quercia nel cortile della scuola primaria Quadri

Ieri mattina, il Sindaco di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi e il Vicesindaco Mauro Pinardi hanno incontrato gli alunni della scuola primaria Quadri per celebrare la Giornata Nazionale degli Alberi. Gli studenti, assistiti dai carabinieri forestali, hanno piantato una quercia nel giardino dell’istituto (foto).

"Abbiamo celebrato una giornata speciale – ha dichiarato Sangiorgi –, un momento dedicato alla riflessione sull’importanza della natura e sul ruolo cruciale che gli alberi rivestono nella nostra vita e per il pianeta. La quercia è un simbolo di crescita, speranza e impegno per un futuro sostenibile. Vedere l’entusiasmo dei nostri giovani e il loro desiderio di prendersi cura del verde mi ha profondamente colpito".

"Come Amministrazione Comunale – conclude il Sindaco – continueremo a sostenere iniziative come questa, consapevoli che il rispetto per l’ambiente deve partire dalle nuove generazioni. Invito i cittadini a fare la loro parte, anche attraverso piccoli gesti quotidiani, per preservare e valorizzare il nostro patrimonio naturale".