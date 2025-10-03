Massa Lombarda, progetto di allargamento di via Palmiera

È stato presentato il progetto di allargamento della carreggiata di via Palmiera a Massa Lombarda. La via è la strada provinciale 117 nella sua parte più vicino alla città, tra le vie Canal Vecchio e la via Fornace. Attualmente si tratta di una strada a una sola carreggiata che consente quindi il passaggio di un solo senso di marcia. "Con l’allargamento al minimo consentito dalla legge per le strade provinciali in zona urbana – spiega il sindaco di Massa Lombarda, Stefano Sangiorgi – la via potrà essere percorsa nei due sensi di marcia, aiutando così nello smaltimento del traffico in centro". La carreggiata verrà allargata fino ad arrivare ai 7 metri, il tratto interessato dai lavori è di 3,5 chilometri. Il progetto è stato presentato in un incontro conoscitivo promosso dall’amministrazione comunale, insieme alla Provincia di Ravenna, titolare della strada in questione. "Lo abbiamo fatto per rendere partecipi i cittadini di cosa sta avvenendo e di cosa avverrà - spiega Sangiorgi -. Abbiamo invitato tutti i proprietari dei terreni che si trovano lungo la strada e i residenti, cioè tutti coloro che hanno un interesse diretto. Questo perché non si vedessero arrivare le lettere che annunciavano il progetto con il conseguente esproprio". Una riunione molto partecipata, con oltre 50 cittadini che hanno interloquito con i tecnici della Provincia, portando il loro punto di vista e le loro richieste. "Il progetto era comunque atteso. Si tratta di un accordo quadro che vedrà la costituzione della conferenza dei servizi – prosegue il sindaco –. La Provincia ha raccolto le istanze presentate e ne terrà conto per quanto possibile".

L’incontro si è tenuto per tempo, infatti, non si prevede che i lavori possano iniziare prima del 2027. "Lo avevamo promesso in campagna elettorale che i cittadini sarebbero stati partecipi di quanto accade - afferma Sangiorgi -, questo è il nostro modo di mantenere quella promessa". Fra le istanze presentate dai residenti c’è stata anche quella di affiancare una pista ciclabile alla strada. "In linea di massima siamo tutti d’accordo di implementare le piste ciclabili - commenta il sindaco -, ma il progetto adesso non lo prevede e il finanziamento serve a coprire i costi di allargamento, quindi si procederà con quello. Questo non toglie che in un futuro, trovare le risorse necessarie, ci si possa ragionare".

Il costo dell’opera, 2 milioni 500 mila euro, sarà coperto con fondi provinciali, con una copartecipazione del Comune e un contributo volontario da parte di un privato interessato a insediarsi con uno stabilimento nella zona.

Matteo Bondi