Massa Lombarda pronta a festeggiare il patrono ’San Pêval di segn’

Massa Lombarda, come da tradizione, si prepara a festeggiare il proprio patrono ’San Pêval di segn’ mercoledì 25 gennaio. I visitatori potranno scegliere come vivere la festa tra mostre, gastronomia, iniziative culturali, shopping nei mercatini e nei negozi del centro. Il calendario per i festeggiamenti del Patrono è organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Massa Lombarda in collaborazione con le associazioni del territorio. Giovedì 19 gennaio al Circolo Massese di piazza Matteotti, 5 dalle 20.45 Michele Governa presenta ’Come eravamo’, la storia, i luoghi e personaggi della Massa nel ’900. Non solo iniziative culturali, dal 21 al 29 gennaio in piazza Mazzini arriva il Luna park per i più piccoli. Dal 22 al 25 gennaio e il 28 gennaio in Piazza Matteotti c’è la 25° Sagra del Sabadone ’Il dolce di San Paolo’ con stand gastronomico a cura di Pro Loco Massa. Il 25 gennaio è la festa del patrono: si parte fin dalla mattina con la messa celebrata da Monsignor Giovanni Mosciatti alla Chiesa Parrocchiale di San Paolo alle 10,30. Durante tutta la giornata ci sarà un infopoint sui rischi del nostro territorio in piazza Matteotti a cura del Gruppo Volontari Protezione Civile. Alle 17.30, il Bar Cristal di Corso Vittorio Veneto, propone aperitivo e DJ set. Il 27 al Centro di Quartiere Fruges alle 20 cena romagnola con intrattenimento musicale di Martina e Stefano (prenotazione obbligatoria 346 4921148). Il 28 dalle 7 alle 17 Mercatino degli Hobbisti. Tutti i giorni fino al 31 gennaio corso Vittorio Veneto, 55 ospita dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 il mercatino Mani di Donna dell’ Associazione Volontari e Amici dello IOR. Il calendario di iniziative dedicate a San Paolo è inoltre ricco di mostre.