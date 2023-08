Massa Lombarda, sorpreso a spacciare hashish Arrestato un 22enne: era in detenzione domiciliare

È stato sorpreso mentre cedeva una dose di stupefacente a un assuntore. Così, l’altra sera, a Massa Lombarda, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne albanese, O.M., in regola con i documenti di soggiorno e qualche precedente di polizia. Difeso dall’avvocato Carlo Benini, ieri in Tribunale ha patteggiato 8 mesi ed è stato rilasciato senza misure cautelari. Intorno alle 20 di giovedì i militari di Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno erano impegnati in un servizio antidroga. Mentre pattugliavano via Lombardi, informati di una possibile attività di spaccio, hanno bloccato il 22enne dopo che aveva ceduto a un coetaneo del posto un piccolo involucro, meno di 3 grammi di hashish al costo di soli 5 euro. Addosso, nascosti negli slip e nei calzini, aveva altri 1,2 grammi di hashish e 0.3 grammi di cocaina, 180 euro ritenuti provento di spaccio nonché un coltello con lama di 10 centimetri. A casa recuparata un’altra dose di marijuana.