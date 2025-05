Massa Lombarda, tentato omicidio a coltellate

Un sorta di agguato con un coltello da sub e uno a serramanico branditi neanche fossero scimitarre di un action movie hollywoodiano. Tutto in un edificio abbandonato che una volta era una pizzeria e dove ora sbandati di varia guisa cercano riparo dalle intemperie o solo protezione da occhi indiscreti per i loro talvolta torbidi affari. Letti così, sembrano gli elementi di una storia di cronaca nera maturata nella periferia degradata di chissà quale metropoli. E invece, secondo quanto finora ricostruito dall’Arma, è accaduto a Massa Lombarda nel tardo pomeriggio di giovedì scorso, festa del primo maggio.

Festa, sì: ma gli inquirenti non si sono lasciati cogliere alla sprovvista restituendo alle statistiche della giornata un arresto per tentato omicidio: quello di un 35enne di origine peruviana senza fissa dimora. L’uomo, come disposto dal pm di turno Francesco Coco, si trova ora in custodia precautelare in carcere in attesa di comparire lunedì mattina davanti al gip Andrea Galanti per l’udienza di convalida. Una posizione, quella del 35enne, che potrebbe aggravarsi se i sospetti dei carabinieri dovessero essere confermati: ovvero che la sua azione - per l’accusa di potenzialità omicidiaria -, sia scattata per un debito di droga da poche decine di euro: uno scenario questo che gli varrebbe la contestazione dei motivi futili o abbietti.

Secondo quanto finora emerso, il peruviano ha affrontato il suo obbiettivo nell’edificio abbandonato. In quel momento l’uomo - un italiano cinquantenne - si trovava assieme ad altre due persone. Ma quando il 35enne ha estratto l’arsenale, gli altri due si sono involati. A quel punto il 35enne - prosegue l’accusa - ha cominciato a menare i primi fendenti ai fianchi dell’altro: colpi non ancora potenzialmente letali. È però in questo preciso momento che il livello criminale della vicenda si è impennato: l’ultimo fendente è stato con ogni probabilità indirizzato verso la gola del dirimpettaio. Tanto che il cinquantenne si dev’essere istintivamente riparato con una mano rimediando una ferita grave; è poi scappato inseguito dall’altro ed è alla fine è riuscito a chiamare i carabinieri. A quel punto è stato soccorso e accompagnato all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena: rischia di perdere l’uso di una mano.

In quanto al sospettato, è a sua volta scappato. E prima di essere bloccato, ha fatto in tempo a farsi vedere in giro con una donna e a bersi una birretta. Quando i militari lo hanno intercettato, ecco la fuga in auto andata avanti per una decina di chilometri fino al definito stop avvenuto in territorio di Conselice grazie sia ai carabinieri della Stazione di Massa Lombarda che ai colleghi del nucleo operativo di Lugo.

Tra gli elementi di valenza probatoria, figurano i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona: potrebbero avere immortalato sia la fuga dell’uomo ferito che il successivo girovagare del 35enne peruviano fino all’inutile corsa in auto.

Andrea Colombari