Massa, piromane recidivo. Quattro incendi nella notte

Nella notte tra mercoledì e ieri i carabinieri di Massa Lombarda hanno arrestato un 21enne con l’accusa di avere tentato di appiccare quattro incendi ad alcune fioriere e all tende esterne di due bar del centro cittadino oltre ad alcuni cassonetti per la raccolta dei rifiuti posizionati nelle vicinanze di un supermercato e di un distributore di benzina.

Il tutto è iniziato verso le 4 quando alcuni esercizi pubblici e un distributore di benzina sono stati interessati da tentativi di incendi appiccati in sequenza nell’arco di pochi minuti. Grazie all’intervento dei carabinieri delle Stazioni di Massa Lombarda, Bagnacavallo e del Radiomobile di Lugo e dei vigili del Fuoco lughesi, le fiamme sono state domate prima che si propagassero ai locali e alle abitazioni vicine.

Particolarmente pericoloso è stato il tentativo di incendiare un cassonetto per la raccolta della carta posizionato vicinissimo a un distributore di benzina: e quindi avrebbe potuto generare una forte esplosione. Proprio in quel momento passava una pattuglia dei carabinieri che, viste le fiamme, si è immediatamente fermata. I militari con un estintore hanno cercato di arginare l’incendio e contemporaneamente hanno allertato i vigili del Fuoco i quali, nel frattempo, stavano spegnendo a poca distanza altri focolai. Il tempestivo arrivo dell’autobotte ha scongiurato il peggio.

Mentre tutto ciò avveniva davanti al distributore, i carabinieri di Massa Lombarda, dopo avere raccolto alcuni elementi e alla luce di una profonda conoscenza del territorio, hanno immediatamente individuato il giovane ora sospettato per gli incendi, già noto alle forze dell’ordine, e lo hanno raggiunto a casa, arrestandolo. All’interno della sua abitazione sono stati rinvenuti elementi ritenuti utili all’accusa visto che potenzialmente ne attribuiscono la chiara responsabilità: quali i vestiti e vari strumenti per appiccare gli incendi. Nel luglio scorso sempre i carabinieri di Massa Lombarda erano già intervenuti per fatti analoghi: e, dopo una oculata attività investigativa, erano riusciti a identificare e denunciare a piede libero lo stesso giovane il quale nella notte del 21 e 22 di quel mese, aveva incendiato alcuni cassonetti per la raccolta dei rifiuti posizionati in varie zone del paese. Il 21enne, dopo le formalità di rito, su disposizione della procura, è stato accompagnato in carcere a Ravenna in attesa di comparire davanti al giudice.

Sotto una foto di repertorio