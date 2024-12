Massa, restaurata Lupa capitolina. Sono stati rimessi Romolo e Remo

Romolo e Remo sono tornati sotto la Lupa capitolina davanti al monumento ai caduti nel cimitero di Massa Lombarda.

I due piccoli putti mancavano dal 1967, quando, durante lo spostamento della statua dal parco delle rimembranze al luogo attuale, si decise che i due bambini non dovevano più stare lì. Le storie che si sono rincorse in paese sono le più disparate, come ricorda anche il sindaco Stefano Sangiorgi, che, nella giornata di ieri ha potuto svelare la statua finalmente completa.

"La Lupa fu donata negli anni ‘20 del secolo scorso da Gian Battista Sangiorgi – ha spiegato il primo cittadino –, ora riacquista la sua originaria forma con il ritorno di Romolo e Remo". L’opera di riposizionamento è stata possibile grazie all’offerta di due ex artigiani del paese che vogliono rimanere anonimi.

In tutti questi anni le due statuine di Romolo e Remo sono state conservate da Biagio Zini, figlio dell’ex custode del cimitero, che ora le ridonate alla comunità affinché tornassero al loro posto (nella foto il sindaco Stefano Sangiorgi con Biagio Zini).

La cerimonia è avvenuta con la partecipazione delle autorità e di molti curiosi che hanno voluto ammirare in anteprima la statua della Lupa capitolina riportata a come appariva prima del 1967.

Matteo Bondi