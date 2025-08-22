A Massa tutti pazzi per Sara Errani, il papà: “Sta facendo delle cose incredibili”

Ravenna, 22 agosto 2025 – Da Massa Lombarda alla conquista del mondo, andata e ritorno. Un mondo diventato grandissimo e ormai ai suoi piedi: se ci fosse un master universitario sul doppio nel tennis sarebbe Magnifica Rettrice della facoltà. Sara Errani colpisce ancora: dalla sua Massa, dove ha mosso i primi passi – solo incidentalmente è nata a Bologna – la 38enne ha confermato tutta la sua grandezza, la sua capacità di resistere alle avversità, la sua sagacia inarrivabile. Lei, fisicamente uno scricciolo, per il secondo anno consecutivo ha vinto il doppio misto – in coppia con l’amico e complice Andrea Vavassori – agli Us Open, il secondo consecutivo a New York, il terzo slam vinto nel misto con “Wave” dopo gli Us Open 24 e il Roland Garros di questa stagione, torneo nel quale ha bissato la vittoria anche nel doppio femminile. Nono torneo del Grande Slam vinto in carriera in doppio: ma la cosa sorprendete e magnifica è la vittoria a distanza di 13 anni dal primo successo al Roland Garros, con Roberta Vinci, nel 2012. Tredici anni, una vita, sportivamente parlando ma gli anni sembrano volare su Sara Errani, sempre più forte, sempre più esperta e ormai decisa da qualche mese a dedicarsi soltanto al doppio e doppio misto.

E quest’anno la formula del torneo era decisamente insolita: 1 milione di dollari ai vincitori ma solo 16 coppie, i set a 4 game tranne la finale. Con le migliori tenniste e i migliori tennisti della classifica del singolare, cui erano state aggiunte alcuni specialisti del doppio. Tanto che in finale Errani e Vavassori hanno battuto Swiatek-Rune, rispettivamente 2ª tra le donne e 12º tra gli uomini.

“Non so più che dire di Sara – dice un sorridente Giorgio Errani – sta veramente facendo cose incredibili. E ha rischiato di restare fuori dal torneo, vista la formula, per fortuna come vincitori dello scorso anno sono riusciti ad avere una wild card già dallo scorso anno quando si è saputo che si sarebbe giocato praticamente ad invito. Mia moglie ed io abbiamo visto la finale a casa, naturalmente in diretta e un po’ abbiamo trepidato: hanno giocato la finalissima appena 15’ dopo aver vinto la semifinale e, secondo me, nel secondo set è affiorata un po’ di stanchezza mentale. Poi, devo dire, che giocare le semifinali in un modo e la finalissima in un altro non è sicuramente semplice, soprattutto contro avversari forti e riposati. È comunque interessante creare questo interesse attorno al doppio misto. In ogni caso è stata davvero una bella vittoria che ripaga Sara di quello che ha ingiustamente subito passato”. Alla fine hanno vinto proprio gli specialisti Errani-Vavassori, battendo in finale (6-3, 5-7, 10-6) due big come Iga Swiatek e Casper Ruud, in un recentissimo passato numero 1 e 2 del mondo al maschile e femminile.

“È stato tutto pazzesco – dice a fine partita la stessa Sara Errani di fronte al centrale di Flushing Meadows gremito oltre l’inverosimile – giocare in questo stadio pieno ma anche la partita è stata davvero difficile, visto che abbiamo dovuto ricominciare da capo nel match tiebreak dopo aver perso 7-5 il secondo set”. E poi la grande festa: è notte fonda in Italia ma a New York si festeggia a lungo, visto che, come le ha rinfacciato ridendo Vavassori, lo scorso anno Sara Errani non era uscita a cena dopo la vittoria newyorkese del 2025. “È un orgoglio massese come tanti altri sportivi – dice con grande soddisfazione il sindaco di Massa Lombarda, Stefano Sangiorgi, che ha già festeggiato l’oro olimpico e tre slam, da primo cittadino – lei in primis perché sta veramente scrivendo la storia del tennis a livello mondiale. Per noi massesi possiamo tranquillamente dire che è la nostra Pelé del tennis. La sua passione ed i suoi risultati alimentano da anni il nostro circolo tennis che seppur di piccole dimensioni riscuote successi e rispetto in tutto il territorio nazionale. Sara cresciuta a Massa Lombarda ora non è più ufficialmente nostra cittadina ma nel cuore dei massesi e nell’orgoglio delle amministrazioni resterà per sempre la nostra massese Sara. L’idea di organizzare qualcosa soprattutto per portare esempio della sua vita e della sua caparbietà ai ragazzi delle scuole elementari e medie, ovviamente rimane sempre. In accordo con la famiglia, appena sarà a Massa, organizzeremo un momento istituzionale in municipio e sicuramente un momento con i ragazzi del nostro plesso scolastico”.

Davvero un grande esempio, Sara Errani, capace lo scorso anno di vincere l’oro olimpico con Jasmine Paolini e completare quindi il Career Golden Slam in doppio femminile, la vittoria in doppio di tutti i 4 maggiori tornei più l’oro ai Giochi: “Ormai non ci stupiamo più di nulla – dice Fulvio Campomori, già presidente del Ct Massa Lombarda prima del padre di Sara ma sempre nel circolo – perché Sara Errani sta vivendo un altro periodo molto bello della sua carriera. La sua forza è nella mentalità ed è davvero un piacere vederla primeggiare nel doppio e nel doppio misto. Certamente me la ricordo benissimo i primi tempi in cui ha preso in mano la racchetta: nel gruppetto dei più piccoli stagliava per coordinazione e capacità di fare le cose. Poi decise di provare altri sport, come il calcio femminile o il basket ma per fortuna del movimento italiano alla fine è tornata al tennis e ha fatto a tutti noi un grande regalo. Come Ct Massa Lombarda speriamo di abbracciarla presto: quando viene a trovarci di solito preferisce palleggiare con i ragazzi. È sempre la cosa che le piace più di tutte”.