Massa, torna la rassegna di cinema Proiezioni e incontri in cortile

Da domani a Massa Lombarda il cortile del museo della frutticoltura torna ad illuminarsi con la magia del cinema grazie a Cinemaincentro che, in collaborazione con il Comune, ha preparato una rassegna di cinema all’aperto che proseguirà fino al 21 agosto. "Grande è la soddisfazione di questa amministrazione nell’annunciare l’avvio di uno degli appuntamenti cardine dell’estate massese – dichiara l’assessore alla Cultura Elisa Fiori–. Gli eventi che hanno ferito il nostro territorio nel mese di maggio non ci hanno fermato e la costante e proficua collaborazione con Italsar-CinemaInCentro ci ha permesso di continuare ad alzare il livello qualitativo con proiezioni nazionali ed internazionali pluripremiate, prime visioni e diverse serate in cui confrontarsi direttamente con i registi ospiti.

Dopo il titolo d’apertura ’La Sirenetta’ di Disney e ndo per l’originale Siccità di Paolo Virzì, si arriverà al primo ospite della stagione: sabato 8 luglio, alle 21.15, la regista Anna Di Francisca presenterà il suo ultimo film, “Evelyne tra le nuvole”. Ma gli ospiti della rassegna non finiscono qui: martedì 18 luglio toccherà al regista Paolo Consorti presentare la brillante commedia “Acqua alle corde”, che vede nel cast Enzo Iachetti, Elio e Giobbe Covatta, mentre martedì 25 luglio sarà la regista e scrittrice Cinzia Bomoll a introdurre il suo “La California”, film sfaccettato a metà tra thriller e romanzo di formazione. Nel mezzo, come sempre, tantissimo cinema, con tutti i migliori titoli della stagione appena trascorsa: da “Le otto montagne” con, nel cast, Luca Marinelli e Alessandro Borghi a “Il corsetto dell’imperatrice”, perla nascosta con un’incredibile performance di Vicky Krieps; dal grande ritorno di Nanni Moretti e Marco Bellocchio con “Il sol dell’avvenire” e “Rapito” al maestoso “Avatar – La via dell’acqua”. La stagione si chiuderà lunedì 21 agosto con una proiezione gratuita de ’Il signor quindici palle’, omaggio a Francesco Nuti. Prezzi alla cassa: Intero 5 euro; ridotto 4,50 euro. Inizio proiezioni 21.15.