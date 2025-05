"Massima solidarietà agli operatori del 118 dopo l’aggressione"

Forza Italia Cervia "esprime la massima solidarietà agli operatori del 118 che nella notte tra sabato e la domenica sono stati aggrediti da un uomo di origine marocchina inizialmente soccorso per abuso di alcool – si legge in una nota del partito – e che nel trasporto verso l’ospedale di Ravenna ha iniziato a colpire i sanitari. Operatori sanitari e agenti delle forze dell’ordine sono sempre in prima linea per tutelare cittadini e turisti, a loro va il nostro sostegno e ringraziamento e tutto l’impegno possibile per metterli in grado di fare serenamente il loro lavoro".

Forza Italia Cervia inoltre fa sapere che si affianca a FdI e alla lista civica ’Cambia con me’ per sostenere la mozione delle opposizioni che verrà discussa il 22 maggio sul tema ordine pubblico, sicurezza urbana e decoro.