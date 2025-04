Massimo, amico e illuminato imprenditore

Amico, illuminato imprenditore di orizzonti internazionali e di forte radicamento nella sua Faenza, in Romagna e in Emilia, Massimo Bucci assunse la presidenza di Confindustria Ravenna nel 1993, nel difficilissimo anno della crisi del Gruppo Ferruzzi. In quel nuovo incarico Massimo contribuì in modo incisivo a ricercare nuove vie per la ripresa economica del ravennate: innanzitutto, ma non solo, la cultura e l’università. Inoltre ben ricordo Massimo quando venne a spiegarmi le grandi potenzialità che avrebbe potuto avere la realizzazione a Ravenna di un porto per navi passeggeri, soprattutto da crociera: mi raccontò che egli era esperto e appassionato crocerista...

