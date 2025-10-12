Massimo Bottura premiato al Fantini

Massimo Bottura ha ricevuto venerdì sera a Cervia il Premio Fantini Club per i protagonisti d’impresa nel mondo, il giorno dopo aver ritirato al Louvre di Parigi, alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron, le Tre Chiavi Michelin per il suo hotel Casa Maria Luigia di Modena, il massimo riconoscimento per l’ospitalità di lusso. "Cosa vi dicevo all’inizio dell’anno? Aspettate, c’è il trentennale, Miseria e nobiltà, parliamo della cucina povera, la eleviamo a Tre Stelle Michelin... vedrete che soddisfazioni a fine anno", ha raccontato Bottura durante la cerimonia al Fantini Club. "Ieri ero a Parigi e la Michelin ci ha premiato con altre tre stelle, cioè mica male".

Il riconoscimento viene conferito a Bottura per aver trasformato un’idea d’impresa nata a Modena in un ecosistema globale che coniuga eccellenza creativa, gestione manageriale e impatto sociale, dall’Osteria Francescana tre stelle Michelin ai progetti internazionali Gucci Osteria e Torno Subito, fino ai Refettori di Food for Soul. "E’ una grande emozione, un grande successo. Avere il numero uno del mondo qui al Fantini per questo premio è veramente un successo", ha dichiarato Claudio Fantini, fondatore e amministratore delegato del Fantini Club. "Il Premio Fantini Club nasce per raccontare l’Italia che compete nel mondo. Massimo Bottura è un esempio straordinario di come cultura, creatività e responsabilità possano fondersi in un modello di impresa globale".

"Alla domanda su cosa possa insegnare il made in Italy, lo chef ha risposto: "Il senso del bello, la passione. Nelle mie vene scorre dell’aceto balsamico, i muscoli sono fatti di Parmigiano Reggiano, ma nel mio cervello viaggiano i 12 cilindri. L’Emilia-Romagna è una terra di gente che si alza un’ora prima la mattina, va a letto un’ora dopo la sera, e nel frattempo ha anche deciso di farlo con passione".