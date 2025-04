"Massimo Bucci grande sostenitore di cultura, ricerca e formazione"

La notizia della scomparsa dell’imprenditore faentino Massimo Bucci, giovedì all’età di 73 anni, continua a suscitare un grande moto, commosso, di partecipazioni al lutto della famiglia da parte di numerose persone, istituzioni, enti, associazioni e cittadini. Una figura, quella del cavaliere del lavoro Bucci, indissolubilmente legata alla città di Faenza e al territorio. Massimo Bucci infatti si impegnò molto in tantissimi ambiti e se sul piano imprenditoriale, riuscì a condurre con abilità le aziende di famiglia, non fu da meno nel territorio mantenendo sempre con orgoglio un forte legame. Lo ricorda bene Antonio Patuelli in queste pagine e si è associato al cordoglio anche il presidente delle Camere di commercio Ferrara Ravenna Giorgio Guberti: "Un imprenditore visionario che ha saputo coniugare l’impegno nel fare impresa con il sostegno alla cultura, alla ricerca, alla formazione". La scomparsa di Massimo Bucci, continua Guberti "è una grande perdita per la comunità e per il Paese. La sua opera testimonia i grandi valori della migliore imprenditoria, dedizione al lavoro, innovazione, radicamento al territorio, impegno sociale, attenzione al bene comune. Un punto di riferimento fondamentale per il mondo associativo e imprenditoriale". Anche l’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs di Meldola ha ricordato Bucci, già presidente dell’istituto dal 2003 al 2009. "Ha accompagnato l’Irst nelle fasi iniziali, quando furono poste le basi della missione e delle attività che oggi svolgiamo a servizio del territorio. Ha portato la sua visione di imprenditore e innovatore. Sviluppo, dialogo, sguardo verso il futuro, attenzione al prossimo: parole chiave della sua esperienza che vogliamo ricordare e celebrare".

Per i Lions di Faenza Massimo Bucci è stato "un imprenditore di grande valore distintosi sempre per una visione strategica ed innovativa, contribuendo con impegno e lungimiranza allo sviluppo economico e sociale del territorio. La sua dedizione al mondo imprenditoriale, unita al suo spirito filantropico, ha lasciato un segno profondo". Così anche la Pinacoteca comunale di cui Bucci "è stato un grande sostenitore. Ma la Pinacoteca piange soprattutto un grande amico, che ha ascoltato con attenzione le nostre necessità e ha subito compreso quando offrire il suo fondamentale appoggio. È intervenuto con benevola simpatia ma soprattutto per profondo civismo, per intelligenza storica e spinto dall’amore per la sua città: aveva capito che dopo le alluvioni Faenza doveva ripartire subito, contando anche sull’arte e sul turismo culturale. È grazie alla sua generosità che molte meraviglie del nostro patrimonio artistico sono oggi davvero valorizzate. Bucci infatti amava la sua terra e aveva uno straordinario rispetto per la sua storia, basti pensare al treno di Dante, da lui fortemente voluto e promosso, e di cui andava giustamente fiero".

Damiano Ventura