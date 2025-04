Massimo Bucci, oggi l’ultimo saluto all’imprenditore

Oggi a Faenza è il giorno dell’addio a Massimo Bucci, notissimo imprenditore scomparso giovedì all’età di 73 anni. Dalle 10 alle 17 è previsto lo svolgimento di una commemorazione nella sala San Carlo al civico 4 di piazza XI Febbraio a Faenza. Alle 17.30 seguirà la funzione religiosa nel duomo di piazza della Libertà.

"Sono questi giorni di grande commozione e raccoglimento – si legge in una nota del Gruppo Bucci –. Ci lascia un uomo di straordinaria visione, profondamente legato al suo territorio, Massimo ha rappresentato per Faenza e per tutti noi un punto di riferimento, umano, professionale, di grandi valori".

"Massimo ci lascia un grande patrimonio – concludono dal Gruppo Bucci –: una voglia inesauribile di creare, sviluppare, lasciare un segno, animato da un amore profondo per l’eccellenza e l’innovazione e da uno spirito di competizione puro, leale e ispirato. Valori autentici che vengono da lontano e che ora tocca a tutti noi portare avanti, con impegno e passione. Ci mancherà".

Massimo Bucci fu presidente del consiglio di amministrazione dell’Irst di Meldola, motivo per il quale la famiglia ha fatto sapere che chiunque vorrà potrà indirizzare qualsiasi forma di donazione all’Istituto Oncologico Romagnolo in sua memoria. Le eventuali donazioni potranno essere effettuate tramite bonifico sul conto Unicredit - Filiale Forlì Saffi, Iban IT53U0200813220000102614 intestato ad Associazione volontari e amici dell’Istituto oncologico romagnolo.