Massimo Cavezzali morto: chi era il fumettista di Ravenna ‘papà’ della papera Ava

Ravenna, 11 maggio 2023 – Massimo Cavezzali, in arte ‘Cavez’, è scomparso ieri, mercoledì 10 maggio, ma la notizia è iniziata a circolare solo oggi sui social. Nato a Ravenna l’11 febbraio 1950 e fiorentino d’adozione, è stato autore di tante divertenti biografie a fumetti di musicisti, a partire da quella di Vasco Rossi, così come di folgoranti vignette e personaggi come la papera sexy Ava o Kika, la ragazza dei gatti.

Cavezzali esordì negli anni Settanta sulla rivista di fumetti ‘Il Mago’, poi ha proseguito la sua carriera sulle pagine dei quotidiani ‘L’Unità’, ‘Paese Sera’, ‘La Repubblica’, per l’inserto letterario del quotidiano ‘La Stampa’, e ancora i settimanali ‘Dolly’, ‘Il Monello’, ‘Tango’, supplemento satirico dell’Unità e le riviste ‘Comix’, ‘Lupo Alberto’ e ‘Il Grifo’. Tra i tanti personaggi creati, ‘Cavez’ è l’autore anche di Ava, una papera dotata di sex appeal, nata per uno scherzoso omaggio a Carl Barks. Una papera antropomorfa, sexy e disinibita all’inseguimento del successo e dell'amore, che il giornalista Vincenzo Mollica battezzò con il nome Ava. Altre sue strisce famose erano quelle dedicate a Dio e all’omino con il nasone, senza fronte e gli occhi spalancati sul mondo a diffondere con sarcasmo e ironia perle di saggezza. Cavezzali ha raccolto le sue vignette e le sue storie a fumetti in molti libri, tra i quali ‘Piglia e Dalla in concerto’ e ‘Padre figlio e spirito tanto’. Una delle sue passioni, inoltre, era la musica, tema su cui ha disegnato molte sue vignette. Per l'editore Coniglio ha pubblicato ‘Ogni volta che sono Vasco’, un volume monografico che racconta, in versione ironica, la biografia del celebre cantante rock Vasco Rossi.