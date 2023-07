Massimo Gubbini, vincitore della Quintana di Foligno, ricoverato con gravi traumi a seguito di una caduta

Terribile caduta durante le prove della Quintana di Foligno, muore la cavalla, paura per il fantino Massimo Gubbini ricoverato con seri traumi. Il forte cavaliere folignate, vincitore dell’ultima Quintana di 15 giorni fa, è molto noto anche a Faenza: nel 2018 corse un Palio con il Rione Verde, ritirandosi dopo una tornata per l’infortunio del cavallo Flower Pass. Anche nel 2017 avrebbe dovuto correre per il Verde ma fu poi sostituito da Marco Diafaldi dopo un infortunio.

Ieri nella caduta Gubbini è stato schiacciato dalla cavalla, riportando – spiegano fonti mediche dell’ospedale di Foligno – un "grave trauma facciale", per il quale sarà operato a Perugia dove verrà prossimamente trasferito e uno toracico e polmonare.