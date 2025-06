Massimo Padua, arte e libri. Un incontro per il finissage

Massimo Padua, artista e scrittore, originario di Marina di Ravenna, domani pomeriggio alle ore 17.30 sarà ospite alla Galleria FaroArte di Marina di Ravenna per presentare la propria produzione narrativa, dagli esordi, nel 2005, fino ad oggi, in buona parte ambientata nel paese natale. In dialogo con la scrittrice Linda Traversi, l’autore fornirà inoltre anticipazioni sulle prossime uscite editoriali.

Per i partecipanti sarà l’occasione per visitare la mostra di pittura ‘Anime aliene’, dello stesso autore, tuttora in corso allestita negli stessi spazi della galleria, domani è infatti l’ultimo giorno dell’esposizione.

‘Anime Aliene’ è una collezione di dipinti di varie dimensioni, perlopiù acrilici. Un viaggio colmo di luci e di ombre, di sorrisi e di brividi inattesi. Attraverso un percorso disseminato di immagini evocative e simbolismi, si approda al vero significato del titolo dell’esposizione. Il debutto di Padua come scrittore risale al 2005 con il romanzo ‘La luce blu delle margherite’ (Fernandel) vincitore del Premio Opera Prima Città di Ravenna. Sono seguite numerose altre pubblicazioni alcune andate anche in ristampa e oggetto di premi letterari.

La cittadinanza è invitata. Ingresso libero. La conferenza e la mostra in corso sono promosse da Capit Ravenna in collaborazione con Pro Loco Marina di Ravenna.