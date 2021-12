Ravenna, 20 dicembre 2021 - C’è un po’ di Ravenna anche all’undicesima edizione di ’Masterchef’, il noto cooking show in onda su Sky condotto dal collaudato trio formato dagli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciulo e Giorgio Locatelli, nel ruolo di temibili giudici. Alle selezioni della prima puntata, infatti, hanno partecipato la 55 enne Elena Morlacchi, originaria di Milano ma da tempo residente a Lido Adriano, e la 65 enne Oriana Frassineti di Conselice. E ora è tutto da vedere se, almeno una delle due, saprà conquistarsi un ruolo di primo piano in trasmissione, come capitato l’anno scorso con il solarolese Cristiano Cavolini, molto amato, che presto potrà realizzare il sogno di una vita, aprendo la sua trattoria ‘Casa Cavolini’.



Durante la prima fase del talent, come di consueto, gli aspiranti chef hanno presentato un piatto per convincere gli chef a farli proseguire. Elena Morlacchi, che lavorava in un’azienda di abbigliamento ma ora fa la casalinga, propone dei ravioli di semola ripieni di branzino con zenzero e soia, con un fumetto di pesce e cipollotto, che ha voluto chiamare ‘La cura’. Cannavacciulo non è convinto: secondo lui la proporzione pasta-pesce c’è, però manca il sale. Locatelli assaggia senza dire niente, mentre Barbieri le chiede cosa la emozioni. Ed Elena risponde "tutto" e che Masterchef rappresenta una grandissima sfida, per non fermarsi e fare un altro passo. Alla fine, con i due sì di Locatelli e Barbieri, passa la prima fase delle selezioni. Simpatico il ‘siparietto’ con chef Barbieri che le chiede: "Come sei finita a Lido Adriano che è una roba assurda… è vicino alla Bassona. Sai che lì negli anni Sessanta andavano gli hippy?". Elena racconta un pezzo di vita, di quando ha sposato il titolare dell’azienda ed è andata a vivere ad Amburgo per dieci anni. A Lido Adriano ci è finita tramite un amico, poi si è innamorata della spiaggia, e senza timore ha risposto a Barbieri: "Adesso ci sono i nudisti".



Anche Oriana Frassineti, alla fine, ce l’ha fatta a passare la prima fase grazie a un primo a base di tortelli ripieni di patate, pancetta e parmigiano e conditi con burro e pancetta. Nel suo piatto c’è tutta la sapienza romagnola, mentre con le parole si è spinta a bacchettare simpaticamente i tre chef: "Sono venuta qua per la tradizione, perché voi fate tutte cose che la gente normale non capisce e non mangia". Dopo un po’ di imbarazzo, Barbieri le dice che è simpatica ma che a Masterchef bisogna saper fare tante cose, Locatelli la sprona a spingersi oltre la tradizione: sono due sì. A Cannavacciulo, invece, le romagnole proprio non vanno giù, e rifila un secondo no, che però è ininfluente visto che sono sufficienti due sì su tre.

