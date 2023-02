Masterclass, che maestri

Il ciclo di masterclass organizzate dal Conservatorio ’Verdi’ di Ravenna sarà inaugurato domenica alle 18 dall’incontro con il compositore Salvatore Sciarrino, che si terrà al Teatro Alighieri in collaborazione con l’associazione ’Mariani’. L’olandese Willem Jeths, sarà ospite l’8 e 9 marzo. Il 10 toccherà al maestro Alessandro Bianchini, percussionista attivo con importanti orchestre italiane. L’intensa attività didattica internazionale del pianista e compositore Massimiliano Damerini, tra i più rappresentativi interpreti di musica contemporanea, contemplerà anche una tappa a Ravenna il 15 e il 16 marzo. Il 25 e il 26 marzo il chitarrista e compositore Daniele Fabio, versatile musicista attivo negli ambiti classico, jazz e rock, terrà un seminario sulle tecniche compositive per chitarra. A seguire, dal 27 al 29 marzo, il laboratorio di ottoni a cura del Gregory Jones, docente di Ottoni e musica d’insieme al College of Music della Florida State University, che si chiuderà con un concerto dell’Orchestra di fiati presso la Chiesa di San Romualdo (29 marzo ore 19). Toccherà poi a Gabriele Carpani, primo contrabbasso dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai (13 maggio - data da confermare) e Adriano Achei, timpanista dell’Orchestra Regionale delle Marche (23 maggio). Il pianista argentino Nelson Delle Vigne-Fabbri terrà una masterclass a Ravenna nei giorni 1-2 giugno. Dal 5 al 7 giugno chiusura col violinista Victor Correa-Cruz; www.verdiravenna.it