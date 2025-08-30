Masterclass musicali. Piano, violino e lirica. Tanti talenti in mostra

Per il sesto anno consecutivo le Associazioni ’Amici della Capit’ e ’Angelo Mariani’ di Ravenna in collaborazione con le Fondazioni “Ravenna Manifestazioni’, Accademia ’Incontri col maestro” di Imola e “Renata Tebaldi” di San Marino promuovono un ciclo di masterclass per giovani musicisti e cantanti lirici, che si svolgerà quest’anno dal 2 al 12 settembre nella Sala Corelli del teatro Alighieri con maestri di fama internazionale.

Il programma della manifestazione sarà così articolato: 2,3 e 4 settembre master di pianoforte, docente André Gallo; 6,7,8 settembre master di violino, docente Marco Rizzi; 10, 11,12 settembre master di canto lirico, docente Elizabeth Norberg-Schulz.

Al termine di ogni master, nei giorni 4 - 8 - 12 settembre, alle ore 17.30, gli allievi si esibiranno in concerti aperti al pubblico nell’ambito della rassegna.

Numerose, spiegano gli organizzatori, "sono state le adesioni, provenienti dall’Italia, dall’Europa e da altri continenti, a conferma dell’interesse che l’iniziativa ha ormai assunto nel panorama artistico e musicale non solo del nostro Paese.

Come previsto nel regolamento di partecipazione al concorso, gli Allievi effettivi, ovvero vincitori delle borse di studio in palio, sono stati selezionati dagli stessi docenti che hanno ammesso alle lezioni cinque Allievi per ciascuna master di pianoforte e violino, e sette per quella di canto lirico".

Per i giovani allievi, per gli estimatori e gli appassionati della grande tradizione classica, "l’evento rappresenta un’imperdibile occasione di crescita, riconfermando la città di Ravenna ‘culla della cultura e del talento". L’intera manifestazione è sostenuta da Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, BCC Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese, Rosetti Marino SpA, Lions Club Ravenna Host.