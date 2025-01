Mastro Chef a Sanremo: "Adoro Rocco Hunt"

Musica e passione rendono gustosissima la pizza di Mirco Mastrototaro, titolare a soli 26 anni della pizzeria gastronomia Mastro Chef di Santo Stefano e ora pizzaiolo ufficiale al festival di Sanremo. Mastrototaro sarà tra i quaranta in gara al trofeo pizza festival di Sanremo e la notizia è stata per lui una sorpresa inattesa. "Mi sono candidato alla selezione mesi fa, quasi per gioco – racconta –, non avrei mai creduto che potessero scegliere anche un pizzaiolo di un paesino delle campagne ravennati e invece eccoci qui. Penso che chi ha fatto la selezione sia rimasto colpito dalla mia giovane età e dal fatto che mi butto sempre nelle cose nuove".

Mastrototaro è felicissimo e non nega di essere "molto emozionato e allo stesso tempo sono un po’ in soggezione per questa opportunità, spero di giocarmela al meglio. Andrò a Sanremo il 9 febbraio con un paio di colleghi che mi supporteranno e mi staranno vicino soprattutto per la logistica. Ho già in mente cosa preparerò, posso dire che almeno in una delle mie pizze farò assaporare l’incontro tra le due regioni a cui sono legato, l’Emilia-Romagna e la Puglia: io sono nato a Cesena e i miei genitori sono pugliesi".

E naturalmente non mancherà la passione per la musica e in particolare per il suo cantante preferito: "Rocco Hunt, spero di incontrarlo" dice Mastrototaro. L’artista di Salerno, infatti, sarà in gara al festival della canzone italiana con il brano ’Mille volte ancora’. Anche Mastrototaro porterà a Sanremo tutto il suo talento e la sua preparazione, con tanto di diploma all’alberghiero di Cervia, che a dicembre 2021 lo ha portato ad aprire la sua attività a Santo Stefano. "Mastro Chef è una pizzeria e gastronomia principalmente da asporto – spiega –, abbiamo qualche tavolino per mangiare ma la nostra filosofia è potersi godere anche a casa una pizza o un piatto con la qualità del ristorante. Ci tengo a utilizzare prodotti freschi del territorio; oltre alla pizza facciamo primi e secondi piatti tipici della cucina romagnola, dolci e fritti".

Il trofeo pizza festival di Sanremo, alla terza edizione, affianca alla musica italiana la tradizione culinaria: i quaranta pizzaioli provenienti da tutta Italia metteranno in campo la loro creatività e passione, sfidandosi nella settimana del festival. Ogni sera due categorie di pizze, dalla classica alla contemporanea passando per impasti alternativi e gourmet, i pizzaioli avranno a disposizione 10 minuti per gara per preparare la loro specialità e conquistare la giuria di esperti. In bocca al lupo, Mastro Chef!

Valeria Bellante