Materna, iscrizioni per pre e post scuola

C’è tempo fino al 31 luglio per effettuare l’iscrizione ai servizi di pre e post scuola per l’anno scolastico 2023-2024, organizzati e gestiti dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per i bambini delle scuole dell’infanzia ‘Bruco - Samaritani’ di Alfonsine, ‘Arcobaleno’ di Bagnacavallo, ‘Il Cantastorie’ di Cotignola, ‘Il Grillo parlante’ di Barbiano, ‘Arcobaleno’ di Fusignano, ‘Capucci’ di Lugo e ‘Pueris Sacrum’ di Massa Lombarda.

Il servizio di pre e post scuola consiste nell’accoglienza, vigilanza e assistenza dei bambini nelle fasce orarie precedenti e successive al normale orario scolastico.

L’iscrizione ai servizi può essere effettuata esclusivamente online collegandosi al sito http:servizionline.labassaromagna.itservizi-onlinescuola ed è necessario avere un’utenza Spid o Cie. L’iscrizione ha validità per un anno scolastico ed è pertanto da rinnovare ogni anno.

È possibile contattare lo Sportello sociale-educativo del proprio Comune di residenza per maggiori informazioni, ed eventuale assistenza nell’iscrizione online.