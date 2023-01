Materne dell’Unione, via alle iscrizioni

Da lunedì 9 gennaio sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali dell’Unione della Bassa Romagna e ai servizi di mensa e trasporto per l’anno scolastico 20232024.

Per il bando di iscrizione alle scuole dell’infanzia dell’Unione (ovvero quelle dei Comuni di Bagnacavallo, Massa Lombarda e Lugo) le domande vanno presentate entro il 30 gennaio 2023. Possono presentarle le famiglie dei bambini tra 3 e 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2023 e anche le famiglie dei bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2024. Queste ultime richieste possono tuttavia essere accolte solo in subordine all’accoglimento dei bambini nati entro il 31 dicembre 2023. È condizione di precedenza la residenza del bambino (o l’appartenenza a nuclei familiari che, entro il termine di chiusura del bando annuale, abbiano presentato richiesta di residenza) nel Comune della scuola dell’infanzia. Possono presentare la domanda anche i nuclei familiari di bambini non residenti nel Comune della scuola dell’infanzia; le richieste potranno essere accolte previo esaurimento delle graduatorie dei residenti nel Comune di ubicazione della scuola dell’infanzia.

Per le scuole dell’infanzia statali di Lugo (Fondo Stiliano, La Filastrocca, San Potito) potrà essere presentata una domanda unica con la Capucci dal sito dell’Unione, nella quale esprimere più preferenze, mentre per le altre scuole statali (Alfonsine, Bagnacavallo, Cotignola, Conselice e Fusignano) occorre contattare l’istituto comprensivo di riferimento. Per i servizi di mensa e trasporto scolastico le domande vanno presentate entro il 2 maggio 2023; le domande di mensa e trasporto sono valide per tutto il ciclo scolastico. Tutte le domande possono essere presentate solo online ed è necessario avere credenziali Spid o Cie. Gli sportelli sociali educativi forniscono tutte le informazioni e supporto per la presentazione della domanda per gli utenti più in difficoltà, previo appuntamento telefonando allo sportello del Comune di residenza. Info. sul sito www.labassaromagna.it nella sezione Servizi - Infanzia e scuola.