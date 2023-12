Maternità, lo spettacolo di Fanny & Alexander

Nasce ancora una volta dalla letteratura il nuovo spettacolo di Fanny & Alexander, Maternità, con la drammaturgia di Chiara Lagani e la regia di Luigi De Angelis, che oggi e domani alle 21 porteranno in scena al Teatro Rasi il racconto della canadese Sheila Heti, edito in Italia da Sellerio. L’occasione è creata da Fèsta, la rassegna a cura di E production, che articola anche due incontri prima degli spettacoli: oggi alle 18, sempre al Teatro Rasi, ci sarà la presentazione del libro Il teatro dentro la storia. Opere e voci dalle Torri Gemelle alla pandemia di Rodolfo Sacchettini in dialogo con Maddalena Giovannelli, mentre domani alle 17.30 nella Sala Dantesca della Biblioteca Classense, Nadia Terranova e Chiara Lagani terranno l’incontro, moderato da Lisa Bentini, A proposito di Maternità. In Maternità Chiara Lagani in scena – con il disegno luci e il progetto sonoro di Luigi De Angelis – pone delle domande a cui il pubblico, dotato di un piccolo telecomando, è chiamato a rispondere. Così come nel racconto di Sheila Heti nello spettacolo una donna si chiede, di fronte al pubblico seduto davanti a lei, cos’è che la trattiene dal mettere al mondo un figlio. Non si tratta di un monologo, ma di una strana specie di dialogo, sospeso tra dimensione assembleare e gioco con il caso. ole forme, in relazione allo specifico contesto teatrale e al più ampio clima culturale.