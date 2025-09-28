Le risposte di Birmingham

Beppe Tassi
Le risposte di Birmingham
Ravenna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accensione riscaldamentoMaltempoNuovi voli RiminiAggressione a BolognaSagre d'autunnoElezioni Marche
Acquista il giornale
CronacaMatilde Vigna, monologo sull’alluvione
28 set 2025
ANDREA COLOMBARI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Matilde Vigna, monologo sull’alluvione

Matilde Vigna, monologo sull’alluvione

Stasera, per il festival ’Acqua’, spettacolo dell’attrice a Bagnara. E domani, a Bagnacavallo, lectio magistralis di Stefano Mancuso

Stasera, per il festival ’Acqua’, spettacolo dell’attrice a Bagnara. E domani, a Bagnacavallo, lectio magistralis di Stefano Mancuso

Stasera, per il festival ’Acqua’, spettacolo dell’attrice a Bagnara. E domani, a Bagnacavallo, lectio magistralis di Stefano Mancuso

Per approfondire:

Prosegue nei comuni della Bassa Romagna il programma di ’Acqua’ il progetto di AterFondazione e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, con due monologhi (biglietto a 5 euro). Il primo, alle 20.30 di oggi alla Rocca sforzesca di Bagnara ha per protagonista Matilde Vigna, autrice e interprete di ’Una riga nera al piano di sopra. Monologo per alluvioni al contrario’, una produzione ERT Emilia-Romagna Teatro Fondazione.

Il monologo intreccia due storie: la tragedia dell’alluvione del Polesine del 1951 – attraverso le parole di chi l’ha vissuto – e la vicenda di una donna che, tra separazioni, cambiamenti, traslochi, mutui, ci mostra un’alluvione al contrario, piena di case, oggetti, possibilità di scelta. Due storie che arrivano a fondersi, una riflessione sullo sradicamento volontario e involontario, sui grandi e piccoli eventi che cambiano le nostre vite. Una riflessione sulla perdita, sul possesso, su quello che resta.

Il secondo evento, alle 18.30 di domani al teatro Goldoni di Bagnacavallo, è la lectio magistralis di Stefano Mancuso ’La pianta del mondo’. In un’epoca segnata da crisi climatiche, scarsità idrica e perdita di biodiversità, è urgente rivedere il nostro rapporto con il mondo vegetale. Le piante non sono semplici elementi decorativi del paesaggio: sono le vere architette della vita sulla Terra, regolando i cicli dell’acqua, dell’aria e del suolo da cui dipende la nostra sopravvivenza. In questa occasione Mancuso, scienziato di fama internazionale, fondatore della neurobiologia vegetale, incluso dal New Yorker tra "coloro che sono destinati a cambiarci la vita" – guida la platea in un viaggio tra scienza ed ecologia per comprendere come le piante siano in grado di modellare il clima, generare piogge.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Alluvione