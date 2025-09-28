Matilde Vigna, monologo sull’alluvione

Prosegue nei comuni della Bassa Romagna il programma di ’Acqua’ il progetto di AterFondazione e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, con due monologhi (biglietto a 5 euro). Il primo, alle 20.30 di oggi alla Rocca sforzesca di Bagnara ha per protagonista Matilde Vigna, autrice e interprete di ’Una riga nera al piano di sopra. Monologo per alluvioni al contrario’, una produzione ERT Emilia-Romagna Teatro Fondazione.

Il monologo intreccia due storie: la tragedia dell’alluvione del Polesine del 1951 – attraverso le parole di chi l’ha vissuto – e la vicenda di una donna che, tra separazioni, cambiamenti, traslochi, mutui, ci mostra un’alluvione al contrario, piena di case, oggetti, possibilità di scelta. Due storie che arrivano a fondersi, una riflessione sullo sradicamento volontario e involontario, sui grandi e piccoli eventi che cambiano le nostre vite. Una riflessione sulla perdita, sul possesso, su quello che resta.

Il secondo evento, alle 18.30 di domani al teatro Goldoni di Bagnacavallo, è la lectio magistralis di Stefano Mancuso ’La pianta del mondo’. In un’epoca segnata da crisi climatiche, scarsità idrica e perdita di biodiversità, è urgente rivedere il nostro rapporto con il mondo vegetale. Le piante non sono semplici elementi decorativi del paesaggio: sono le vere architette della vita sulla Terra, regolando i cicli dell’acqua, dell’aria e del suolo da cui dipende la nostra sopravvivenza. In questa occasione Mancuso, scienziato di fama internazionale, fondatore della neurobiologia vegetale, incluso dal New Yorker tra "coloro che sono destinati a cambiarci la vita" – guida la platea in un viaggio tra scienza ed ecologia per comprendere come le piante siano in grado di modellare il clima, generare piogge.