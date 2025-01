Matite, pastelli e pubblicità Fila. Ecco la collezione di Paolo Taroni

‘Quando matite e pastelli coloravano la nostra vita. Dal 1930 ai primi anni del 1970’ è il titolo della curiosa mostra che il collezionista Paolo Taroni ha allestito presso la filiale della banca La Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese in piazza della Libertà 14 a Faenza. Taroni, 58 anni, da oltre quaranta ha la passione per matite, pastelli, segnalibri e qualsiasi oggetto marcato ‘Fila’. Tutto è cominciato all’inizio degli anni Ottanta quando Taroni trovò in una vecchia cartolibreria del borgo di Faenza delle scatole di latta di colore verde piene di matite. Da allora matite, pastelli, cartelline, segnalibri, pubblicità con impressa la marca ‘Fila’ attirano il suo interesse. Tra l’altro ha avuto modo di collaborare, con alcuni dei suoi oggetti, alla pubblicazione dei due libri ‘Matite. Storia e pubblicità’ e ‘La scuola italiana e la pubblicità’. Entrambi editi da Silvana Editoriale, il primo è scritto da Giovanni Renzi, il secondo da Giovanni insieme a Ludovico Renzi.

La mostra è visitabile fino a fine mese.