Mato Grosso, è tornato il mercatino "E l’afflusso di gente è incredibile"

Tanta gente al mercatino del Mato Grosso, che dopo due anni di assenza per Covid è tornato alla fiera di Faenza. "Ormai è un appuntamento fisso per me – dice Flavio Sbarzaglia, collezionista di fumetti da 45 anni – passo qui di mattina e torno il pomeriggio perché potrebbero essere arrivati nuovi pezzi in giornata". Abiti, stoviglieria, giochi, libri e oggetti di ogni tipo aspettano i clienti che accorrono al padiglione del Mato Grosso per comprare qualcosa che manca o da collezionare. "Sono convinta che il riuso aiuti l’ambiente e limiti il consumismo – sostiene Francesca Gentile, da Ravenna – e per questo cerco capi vintage originali. Credo che sia meglio comprare pochi abiti di qualità più che prenderne tanti a poco prezzo e poi buttarli. Gli abiti li tengo, li colleziono e li indosso, ma tengo in considerazione che sono capi vecchi e usati, quindi non perfetti, che è anche la loro bellezza". Molti cercano oggetti a poco prezzo e così fa Flavio Sbarzaglia: "Ho trovato abbastanza Topolini, alcuni in buono stato, altri un po’ rovinati. Con 50 centesimi o 1 euro porto a casa un fumetto, invece quelli che custodiscono in bacheca sono più costosi. Guardo anche romanzi di fantascienza, ad esempio di Urania, e se girando c’è qualcosa che mi piace lo compro".

Sono più di 150 i volontari dell’organizzazione da tutta Italia, che accolgono le persone e lavorano per raccogliere fondi, portando avanti i loro ideali. "Partecipo al mercatino dal primissimo anno di apertura – dice la responsabile della bancarella giochi, Patrizia Pirazzini –, dagli anni ‘90. Ho amici in missione, sono in contatto con loro. Faccio anche parte del gruppo adulto del Mato Grosso che apre il mercatino a San Silvestro una volta al mese. Ho conosciuto padre Daniele Badiali e padre Giorgio Nonni, che mi ricordano di tenere duro quando il fisico non aiuta, anche se lo spirito c’è sempre. Quando ho sentito parlare il fondatore Ugo De Censi ho condiviso subito il suo credo, che mi accompagna nella vita. Fare servizio ai giovani, aiutarli e formarli è la cosa più importante. Sto con i ragazzi anche in parrocchia e sono un’insegnante di Cotignola in pensione da 8 anni. L’Omg mi ha aiutata ad avvicinarmi ai giovani in modo positivo".

L’entusiasmo dei volontari che tornano a mostrare il loro impegno quotidiano è tanto. "È bellissimo rincontrarsi – afferma Manuele Benini Babini, faentino responsabile del mercatino – e noi facciamo del nostro meglio. Io studio di mattina e lavoro di pomeriggio, ma dedico il mio tempo libero al gruppo dal 2016".

Si conclude domani la settimana partita il 26 dicembre, che ha raccolto persone da tutta Italia. "È incredibile l’afflusso di gente, nonostante siano giorni lavorativi – dicono i volontari Mattia de Tollis e Nicolò Garavini –. Abbiamo raccolto quasi quanto gli anni precedenti la pandemia. Le persone credono in quello che facciamo, ci chiamano per darci il materiale. Puliamo la

città, per scopo benefico passiamo di casa in casa in città e in campagna. Quest’anno, per esempio, abbiamo raccolto circa 500-600 quintali di ferro e arrivano di continuo furgoni con

oggetti".

Caterina Penazzi