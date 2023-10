Matrimonio obbligato: “Costretta a sposarmi”. Indagati padre e zio

Ravenna, 3 ottobre 2023 – Sembra una vicenda di altri tempi o di altri luoghi. E invece il contesto è in buona parte Ravenna, anche se i protagonisti sono di origine pachistana. La ragazza al centro del caso, ancora minorenne, dice di essere stata costretta a sposarsi sotto l’incudine di minacce di vario genere pronunciate fino al maggio scorso. Lo zio, un ultra-quarantenne che vive in città e che è indagato in concorso assieme al padre della minore, dice invece che lei si è inventata tutto.

E così il caso si è sdoppiato: da una parte c’è il procedimento per tentata costrizione al matrimonio, al momento aperto da una procura lombarda visto che le contestate minacce hanno toccato varie città tra cui appunto un comune del nord. E dall’altra c’è quello per calunnia aperto dalla procura di Ravenna (pm Silvia Ziniti) in seguito alla denuncia presentata dall’indagato, difeso dall’avvocato Nicola Casadio.

Secondo quanto fin qui delineato dalla magistratura sulla base di quanto raccontato dalla giovane, il padre e lo zio si erano messi in testa di farle sposare un connazionale finora non formalmente identificato: di lui sappiamo solo che ha un’età compresa tra i 24 e i 25 anni e che non è gradito alla ragazza. In particolare i due co-indagati avrebbero minacciato in maniera felpata sia la minore che i parenti rimasti in Pakistan.

E cioè avrebbero prospettato una spedizione punitiva nel caso lei si fosse ribellata a quel matrimonio. Da subito però ecco l’escamotage mirato direttamente al sostentamento: niente matrimonio uguale a stop all’invio di danaro ai parente in Pakistan. Ma nemmeno così il loro intento era stato raggiunto: le nozze non erano mai state celebrate.

Da parte sua lo zio, interrogato di recente in questura su delega della procura lombarda, davanti agli ispettori della squadra Mobile ha raccontato tutt’altra storia. Ha cioè restituito uno scenario a suo avviso segnato da accuse calunniose sia nei suoi confronti che nei confronti del fratello, il padre della giovane appunto.

Lui - ha assicurato alla presenza del suo legale - non avrebbe mai minaccio la minore, né al telefono né di persona. A riprova, ha garantito di non vederla da oltre un anno. E prim’ancora, l’aveva vista giusto un paio di volte: nel 2021 in Pakistan al funerale della madre e poi per averla accompagnata in ospedale. In quanto al giovane che lei avrebbe dovuto sposare, lui non lo conosce nemmeno: lo stesso vale per i familiari. A suo avviso insomma quelle dette dalla nipote, sarebbero solo bugie.

Ma, ammesso e non concesso sia davvero così, perché mai scomodarsi per dirle perdipiù di fronte all’autorità giudiziaria? Secondo l’indagato, la minorenne potrebbe essere stata istigata dalla madre: in particolare le due sarebbe gelose del fatto che lui e il fratello ora vivono in Italia. E che tra il padre della ragazza e la madre è ormai tutto finito: per questo l’uomo era in procinto di intestarsi ogni cosa. Ecco il punto: i soldi. Davanti alla polizia, l’indagato ha in sintesi ricondotto la vicenda a una frizione economica con la ex moglie del fratello la quale sarebbe riuscita a convincere la figlia a denunciarli per paura di perdere tutto: case, terre e privilegi.

Ora sarà naturalmente la magistratura a dovere chiarire chi ha mentito e perché. Ma al di là di come i due procedimenti dovessero concludersi, è impossibile non pensare al caso di Saman Abbas, la giovane pachistana uccisa nel Reggiano nell’aprile 2021 secondo l’accusa da alcuni familiari perché si rifiutava di sposare un connazionale scelto da loro per lei.